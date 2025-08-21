Un grave accidente se reportó la mañana de este jueves, en Concepción de Alajuelita, donde una persona que viajaba en motocicleta colisionó contra un camión de recolección de basura.

Según el informe preliminar, la persona fue trasladada en condición roja al Hospital San Juan de Dios con un presunto trauma severo en el cráneo y la presunta amputación de uno de sus brazos.

Fotografía: Edwin Vega

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 10:15 a.m. y movilizó recursos de emergencia al sitio.

Además, testigos afirman que habría derrame de combustible y aceite de la motocicleta.

