Fotos muestran importante deslizamiento cerca de residencial

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un importante deslizamiento en el sector de San Joaquín de Flores, Heredia, cerca del residencial Campos de María, provocó una afectación en el tendido eléctrico de la zona.

Las fuertes lluvias de este viernes habrían afectado un muro de contención, lo que generó el deslizamiento.

Foto: Cruz Roja

La Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio y no reporta personas afectadas.

Las autoridades piden a la población extremar medidas de precaución, seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Foto: Cruz Roja