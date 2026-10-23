Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

María Alejandra Costa, Miss Universo Costa Rica 2026, visitó Casa Presidencial, donde fue recibida por la presidenta de la República, Laura Fernández, en un encuentro que también contó con la participación de Yessenia Ramírez, directora nacional de la organización.

Foto: Redes sociales

La reunión permitió conversar sobre el potencial del certamen como una vitrina internacional para Costa Rica, tanto por la proyección de sus representantes como por las oportunidades de promoción turística y cultural que genera una competencia de esta magnitud.

Entre los temas abordados destacó la posibilidad de que Costa Rica pueda convertirse en sede de una futura edición de Miss Universo. La iniciativa requeriría planificación, alianzas estratégicas y la participación de distintos sectores para valorar su viabilidad.

Además del alcance internacional del concurso, la visita resaltó el papel de las mujeres en espacios de liderazgo y la importancia de crear oportunidades para las nuevas generaciones.

“Me llena de orgullo ver a una mujer al frente de nuestro país y a otra llevando nuestra bandera ante el mundo. Hoy coincidimos tres mujeres desde responsabilidades muy distintas, pero con algo en común: el deseo de hacer cosas buenas por Costa Rica”, expresó.

La directora también destacó la importancia de la colaboración entre mujeres para abrir caminos y alcanzar objetivos comunes.

Por ahora, la posibilidad de que Costa Rica reciba el certamen se mantiene como una iniciativa por explorar.