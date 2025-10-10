Más de 3.000 desayunos gratuitos se repartieron este viernes 10 de octubre en el Parque Juan Santamaría de Alajuela, durante la celebración del Día Mundial del Huevo 2025, una actividad organizada por la Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI).

En actividad regalaron más de 3 mil desayunos. Foto: Wilbert Hernández.

Desde las 7:30 a. m. y antes, miles de personas llegaron al parque para disfrutar de un desayuno con el huevo como protagonista, así como de actividades familiares, asesorías nutricionales, concursos y presentaciones artísticas.

La jornada concluyó alrededor del mediodía, tras una mañana llena de música, aprendizaje y sabor.

Gabriela Brenes, directora ejecutiva de CANAVI, explicó que esta celebración se realiza tradicionalmente en Alajuela por su relevancia en la producción nacional de huevos.

“Mandarse dos al día es un acto de salud y sabor. Con ese mensaje alegre y muy tico celebramos al huevo que siempre ha estado presente en las familias costarricenses”, señaló Brenes.

Durante el evento también se llevó a cabo el concurso “El Huevo de Gallina Más Grande”, se entregó un reconocimiento a la organización Obras del Espíritu Santo por su labor social y participaron más de 400 niños de los CEN-CINAI.

Los más pequeños disfrutaron además del espectáculo del popular Maromero.

El festejo formó parte de la campaña “¡Mandate 2 al día!”, impulsada por la International Egg Commission (IEC) y adoptada por Costa Rica para promover el consumo de 2 huevos diarios dentro de una dieta balanceada y saludable.

Actualmente, el consumo promedio en el país alcanza las 291 unidades por persona al año, lo que hacer ver la importancia de este alimento en la dieta costarricense.