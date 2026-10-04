Fotos: Marcha busca proteger los derechos de los animales

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Decenas de personas participaron este domingo en una concentración y marcha pacífica en defensa de los derechos y el bienestar de los animales, en una actividad que se desarrolló en los alrededores de la Plaza de la Cultura, en San José, y tendrá como fin la Plaza de la Democracia.

La concentración inició a las 9 a. m. y reúne a personas que solicitan cambios y un mayor cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección animal.

Las personas participantes plantearon una serie de solicitudes como: