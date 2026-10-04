Fotos: Marcha busca proteger los derechos de los animales

Manifestantes buscan reeformar leyes

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Decenas de personas participaron este domingo en una concentración y marcha pacífica en defensa de los derechos y el bienestar de los animales, en una actividad que se desarrolló en los alrededores de la Plaza de la Cultura, en San José, y tendrá como fin la Plaza de la Democracia.

La concentración inició a las 9 a. m. y reúne a personas que solicitan cambios y un mayor cumplimiento de las leyes relacionadas con la protección animal.

Las personas participantes plantearon una serie de solicitudes como:

  • El reconocimiento de los animales como seres sintientes,
  • Una regulación para la pólvora sonora
  • Un mayor apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a las organizaciones dedicadas al bienestar animal.
  • Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales
  • Y el fortalecimiento de la Ley N.° 9458, relacionada con el maltrato animal.
  • Establecer medidas para garantizar un transporte seguro para los animales domésticos.
  • Incorporar el bienestar animal dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP)
  • La creación de un hospital veterinario