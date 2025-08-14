Este jueves la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) realizó una marcha en Casa Presidencial.
En esta exigían “el cumplimiento constitucional del presupuesto para educación y la resolución de importantes reclamos salariales y de pensiones”.
Producto de la manifestación, conductores reportaron gran afectación en el tránsito en las zonas cercanas.
En imágenes se puede observar la cantidad de vehículos que se vieron perjudicados al transitar.
Sobre la manifestación
En dicha movilización destacan que la situación presupuestaria está afectando directamente la financiación de la educación y las condiciones económicas de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados.
A detalle:
- La XII Asamblea General de APSE inició este jueves 14 de agosto con la moción de realizar una marcha.
- La movilización partió en horas de la mañana desde la Iglesia El Centro en Zapote y se dirige hacia Casa Presidencial.
- La marcha está encabezada por la Junta Directiva de APSE Sindicato y cuenta con el acompañamiento de coordinadores regionales, presidentes de base y afiliados de todo el país.
- El objetivo principal es entregar un pliego de exigencias al gobierno.
Las demandas clave incluyen:
- Cumplimiento del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública.
- Pago del incremento por costo de vida del 4,22% a todos los trabajadores de la educación.
- Cancelación del incremento por costo de vida adeudado de 2020 para pensionados, jubilados e inactivos.
- Retiro del Proyecto de Ley 24.786 de la Asamblea Legislativa, así como de cualquier otro proyecto que atente contra las pensiones y beneficios de los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP).
- Ajustes inmediatos para la cancelación de sumas adeudadas por recargos y ascensos a los trabajadores bajo la modalidad de pago de salario global.