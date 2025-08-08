El Rio Ave de Portugal se midió en juego amistoso al cuadro del Al-Nassr y perdió 0 a 4. Tres de esos tantos fueron del portugués Cristiano Ronaldo, a quienes un par de futbolistas ticos lo buscaron al final para pedirle una foto.

Brandon Aguilera y Cristiano.

Hablamos del volante Brandon “Bebote” Aguilera y del portero Kevin Chamorro. El primero de ellos salió de titular al terreno de juego y salió de cambio al minuto 66 para que ingresara Joao Novais. Chamorro no vio acción, ya que el titular fue el guardameta Cezary Miszta.

Kevin Chamorro también logró el objetivo.

El siguiente juego de Rio Ave será ante Nacional el próximo sábado 16 de agosto a las 12 p.m. por la Liga de Portugal.