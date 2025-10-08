Oficiales de la Fuerza Pública de Alajuela detuvieron a dos sujetos de apellidos Mora y Cárdenas en el sector de El Erizo, luego de una intervención policial en carretera.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes realizaban un patrullaje rutinario cuando notaron la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo. Al percatarse de la presencia policial, Mora arrojó un arma de fuego dentro del carro, lo que de inmediato alertó a los oficiales.

Lea: Esto dice el OIJ tras aval de extradición de Celso Gamboa

Tras la revisión, se comprobó que el vehículo tenía placas que no correspondían y además registraba una orden de captura por robo. Los agentes también verificaron que Mora mantenía una orden vigente por el delito de venta de drogas, emitida por las autoridades judiciales.

Ambos hombres fueron esposados y trasladados a las celdas judiciales, mientras el vehículo y el arma decomisada quedaron bajo custodia policial para su respectivo análisis.