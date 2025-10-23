Laura Fernández y los candidatos del partido Pueblo Soberano firmaron un pacto con la comunidad evangélica bajo una carta titulada “Valores para una Costa Rica justa para todos”, en el que se comprometen a regir su eventual función pública bajo una serie de principios éticos, morales y de gobernabilidad.

Fernández estrechó lazos con la comunidad conservadora.

El texto plantea como propósito alcanzar una “Costa Rica idealmente superior y de mayor calidad de vida”, sustentada en temas como la integridad, la lealtad al bien común, el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural y la libertad económica.

Marta Esquivel firmó su compromiso por “la defensa de la familia natural”.

Entre sus postulados, el documento recalca la “rectitud moral como brújula interna” del servidor público y la rendición de cuentas como una práctica esencial de la democracia.

Los vicepresidentes de Fernández firmaron el pacto con los evángelicos.

También destaca la “fidelidad incondicional al bien común y a la nación” y la obligación de los líderes de actuar con “valentía moral” frente a la adversidad o las consecuencias personales.