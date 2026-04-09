Fotos: Largas presas en ruta a San Isidro de El General

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Un fuerte congestionamiento vial se registró en la ruta Cartago – San Isidro de El General la mañana de este jueves.
Reportes de conductores señalan que el congestionamiento se debió a que supuestamente un tráiler quedó varado en el carril sentido Cartago – Pérez Zeledón y que otros vehículos pesados colaboran, lo que a su vez, generó más demoras.
Además, los conductores aseveraron que la fila de vehículos se extiende por más de 2 kilómetros.
Ambos sentidos de la vía estaban detenidos. Algunos conductores bajaron de sus vehículos para observar las largas filas.
“Ya llevamos más de una hora aquí”, dijo uno de los conductores.
Poco antes de las 9:00 la fila de vehículos comenzó a circular de manera masiva fluida.