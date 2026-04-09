Fotos: Largas presas en ruta a San Isidro de El General

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un fuerte congestionamiento vial se registró en la ruta Cartago – San Isidro de El General la mañana de este jueves.

Reportes de conductores señalan que el congestionamiento se debió a que supuestamente un tráiler quedó varado en el carril sentido Cartago – Pérez Zeledón y que otros vehículos pesados colaboran, lo que a su vez, generó más demoras.

Además, los conductores aseveraron que la fila de vehículos se extiende por más de 2 kilómetros.