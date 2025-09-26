El Cuerpo de Bomberos atendió un incendio estructural este viernes en la comunidad de Río Azul, en La Unión de Cartago, donde 2 viviendas resultaron consumidas casi en su totalidad por las llamas.

Incendio en Río Azul. Foto: Wilbert Hernández.

El reporte ingresó a las 11:17 a.m. y, al llegar al sitio, las unidades de la estación de Desamparados confirmaron que el fuego había comprometido cerca del 100% de las estructuras, de aproximadamente 350 y 200 metros cuadrados.

De inmediato, los bomberos realizaron maniobras de ataque directo y lograron controlar la emergencia en corto tiempo, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.

Según indicó Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, no hubo personas ni animales que requirieran traslado hospitalario.

“La situación se encuentra bajo control. Únicamente una mujer fue valorada en el sitio por personal de Bomberos y de la Cruz Roja, pero no fue necesario un traslado. Tampoco se reportan bomberos afectados”, señaló Salas.

En la atención participaron una unidad de rescate y 2 unidades extintoras de la estación de Desamparados. Como refuerzo también se desplazó una unidad de la Metropolitana Sur, que finalmente fue devuelta, ya que la emergencia estaba contenida.

Un hombre se acercó a los bomberos para darles agua en medio de la emergencia. Foto: Wilbert Hernández.

Las autoridades investigan las posibles causas del incendio.