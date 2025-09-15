Este lunes 15 de setiembre se inauguró el nuevo bulevar en San José, específicamente en las cercanías de la Asamblea Legislativa, hasta conectar con la Calle 21.

Las obras de dicho proyecto arrancaron en noviembre del 2024.

Foto: Raquel Vargas.

En un inicio, estaba presupuestado que los trabajos concluyeran en marzo del 2025, pero una serie de atrasos provocaron que se abriera hasta el mes de setiembre.

Este tuvo un costo cercano a los ₡859 millones y en su momento el alcalde, Luis Diego Miranda, destacó que no hubo sobrecostos.

Foto: Raquel Vargas.

“No hubo sobrecostos, en realidad más bien los atrasos vinieron en algunos casos de la empresa, hubo también algunos ahorros en la obra, pero financieramente hablando la obra está saliendo como quien dice tablas”, destacó en el pasado el alcalde a Grupo Extra.

La inauguración se da justamente el día en el que se celebra el 204 aniversario de la independencia, por lo que una serie de actividades culturales se desarrollan para toda la familia.