Fotos: Hundimiento obliga a cerrar carril en Heredia

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un carril de la vía en la calle del Mall Paseo de las Flores, en Heredia, permanece cerrado temporalmente debido a un hundimiento provocado por las fuertes lluvias.

La afectación ya generó un incidente el jueves, cuando un vehículo cayó en el hundimiento de la carretera.