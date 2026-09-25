Fotos: Hundimiento obliga a cerrar carril en Heredia

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Un carril de la vía en la calle del Mall Paseo de las Flores, en Heredia, permanece cerrado temporalmente debido a un hundimiento provocado por las fuertes lluvias.
La afectación ya generó un incidente el jueves, cuando un vehículo cayó en el hundimiento de la carretera.
El cierre rige desde el jueves 24 de septiembre, mientras que los trabajos para atender la afectación y mejorar las condiciones de la vía iniciarán este viernes 25 de septiembre según la municipalidad.
Las autoridades piden a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y tomar en cuenta posibles afectaciones en el tránsito mientras se realizan las labores.