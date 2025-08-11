Un altercado entre 2 sujetos con cuchillos tuvo lugar la mañana de este lunes en el centro de San José.

De manera extraoficial se menciona que uno de los sujetos perseguía a otro con un puñal en la mano.

Foto: Randall Sandoval

En determinado momento, uno de estos lanza una estocada, hiriendo al otro sujeto.

Producto del suceso, las autoridades se movilizan al sitio. Al llegar, el hombre que fue impactado negó ser atendido y trasladado por las autoridades.

Foto: Randall Sandoval

Se menciona que los hombres serán llevados a la Fiscalía para que se determine la situación, ya que se desconoce de momento la versión oficial de los hechos y no sé sabe si se actuó en defensa propia.

Foto: Randall Sandoval

Al sito se hicieron presentes múltiples oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Migración.