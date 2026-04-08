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Un hombre fue trasladado en condición urgente luego de ser afectado por una grúa para carros que se encontraba manipulando.
La información fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que la emergencia se dio en San Juan de Tibás.
Los cuerpos de emergencia confirmaron que su mano habría sufrido una lesión tras quedar prensada por unos instantes.
"Un hombre estaba manipulando una grúa para transportar vehículos, el cual su mano sufre una lesión a raíz de que quedó prensado por unos instantes", confirmó Cruz Roja.
Posteriormente, el hombre fue liberado y trasladado en condición urgente al Hospital México.