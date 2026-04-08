Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Un hombre fue trasladado en condición urgente luego de ser afectado por una grúa para carros que se encontraba manipulando.

La información fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que la emergencia se dio en San Juan de Tibás.