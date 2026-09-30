Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Un grupo de personas llegó con rótulos a las afueras de la sesión de Consejo de Gobierno a reclamarle aspectos específicos a la presidenta Laura Fernández.

“En su Gobierno el narco tiene plata, pero la policía no”, se lee en uno de los rótulos.

Foto: Jorge Castillo.

Además, el grupo afuera de las vallas mostró su disconformidad con la falta de empleo en la zona.

“El empleo no debería estar concentrado en el GAM”, está escrito en otro de los rótulos.

Foto: Jorge Castillo.

La protesta se hizo durante el Consejo de Gobierno en Puntarenas.