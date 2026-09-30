Fotos: Gobierno realiza Honras Fúnebres de Estado a Juanito Mora

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Gobierno realizó las Honras Fúnebres de Estado para el expresidente Juan Rafael Mora Porras y los generales José María Cañas Escamilla y José Joaquín Mora Porras este miércoles desde Puntarenas.

La actividad, encabezada por la presidenta Laura Fernández, se llevó a cabo en el parque Mora y Cañas en el marco del fusilamiento de “Juanito Mora” el 1860.