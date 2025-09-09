Los cuerpos de emergencia atendieron la mañana de este martes una colisión múltiple que involucró a 4 vehículos

Foto: Issac Villalta.

El hecho se dio en un sector cercano a Plaza González Víquez.

Foto: Issac Villalta.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense confirmaron atender la escena.

Foto: Issac Villalta.

Bomberos destacó que no había personas prensadas, pero sí estaban golpeadas debido al golpe y activación de bolsas de aire.

Foto: Issac Villalta.

Pese a esto, se destaca que todos los pacientes se encontraban en condición estable, pero se estaba a la espera de confirmar si alguno necesitaba trasladado preventivo.