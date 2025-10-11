Hoy se lleva a cabo la Feria de Empleo Talent Costa Rica en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, con la participación de más de 30 empresas que ofrecen alrededor de 1.300 oportunidades laborales para personas de la zona y comunidades cercanas.

Durante toda la jornada, las empresas participantes estarán recibiendo candidatos para vacantes en áreas como hotelería, servicio al cliente, cocina, bodegas, operarios, educación en inglés, administración, mecánica, soldadura, electromecánica, supervisión de producción e ingeniería, entre muchas otras.

Los puestos corresponden a sectores como alimentos y bebidas, turismo, servicios, tecnología, académico, agroindustria y construcción.

Las posiciones están dirigidas a personas con o sin dominio del inglés, así como a quienes buscan incorporarse por primera vez al mercado laboral o cuentan con perfiles técnicos y especializados.

La feria se extenderá hasta las 5:00 p.m. en el gimnasio de la UCR en Liberia. A lo largo del día se realizarán entrevistas presenciales para quienes coordinaron previamente con las empresas o para nuevos candidatos que se generen durante el evento. También habrá stands informativos de empresas y academia.