Fotos: Expomóvil abre sus puertas al público

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La feria automotriz Expomóvil abrió sus puertas al público desde este jueves 16 de abril hasta el próximo domingo 26 de abril.
El horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche de lunes a sábado. Para los domingos se reduce a las 7 de la noche.
“Expomóvil es mucho más que una feria; es el espacio donde los costarricenses pueden explorar la oferta más completa del mercado, comparar opciones y vivir la experiencia automotriz en un solo lugar”, comentó Carlos Aguilar, director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema).
La actividad se lleva a cabo en el Centro de Eventos de Pedregal con 81 marcas participantes que tendrán 350 modelos en exhibición.
El costo de la entrada es de ¢3.500, mientras que el parqueo tiene un costo de ¢4.000.
Además, la organización rifará tres vehículos nuevos entre los visitantes que registren sus datos en el sitio web de Expomóvil y escaneen los códigos QR en las agencias.
Los modelos son: