Cutris, San Carlos.- La extracción ilegal de oro sigue activa en Crucitas y ahora se están construyendo túneles de hasta 100 metros de longitud.

Un equipo de Grupo Extra realizó una visita a la excavación y pudo documentar la existencia de los túneles y la presencia de grupos de coligalleros.

Fotografía Wilbert Hernández

Estos túneles se distribuyen en el cerro Botija y en el cerro Fortuna de la finca Vivoyet, donde en principio se iba a establecer el proyecto fallido de Infinito Gold.

Según los mismos coligalleros, se cree que hay más de 900 personas, quienes frecuentan el lugar con el objetivo de extraer oro y venderlo. La mayoría de estas personas son de nacionalidad nicaragüense.

