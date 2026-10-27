Fotos: Estos son los 10 sospechosos más buscados por el OIJ

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó la lista de las 10 personas más buscadas por su Sección de Capturas y Presentaciones, con el objetivo de obtener la colaboración de la ciudadanía para ubicarlas.

Según informó la institución, todas cuentan con órdenes de captura activas y deben descontar penas de prisión por distintos delitos.

Entre los casos figuran condenas por homicidio calificado, violación, abusos sexuales contra una persona menor de edad, transporte y posesión de drogas, venta de estupefacientes y robo agravado.

La lista está integrada por las siguientes personas:

Yeremy Josué Romero Mora: 20 años de prisión por homicidio calificado.

20 años de prisión por homicidio calificado. Ariel Felipe Algaba García: 8 años por transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

8 años por transporte de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Luis Leonardo Valverde Vega: 10 años pendientes de cumplir por el delito de violación.

10 años pendientes de cumplir por el delito de violación. Hillary Dayanna Briones García: 5 años y 4 meses por posesión de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

5 años y 4 meses por posesión de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Samuel Esteban Mercado Espinoza: 8 años por posesión y transporte de drogas de uso no autorizado.

8 años por posesión y transporte de drogas de uso no autorizado. Nicolás Durán Masís: 8 años por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

8 años por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Marlon Mayorga Useda: 5 años por robo agravado.

5 años por robo agravado. Jeiner Ulate Molina: 6 años y 6 meses por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal.

6 años y 6 meses por venta de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Yeikol Moisés Porras Camacho: 5 años por robo agravado.

5 años por robo agravado. Luis Fernando Torres Cárdenas: 10 años por abusos sexuales contra una persona menor de edad.

El OIJ solicita a quienes tengan información que permita ubicar a alguno de los requeridos que la comuniquen de manera confidencial al 800-800-0645 o por medio de WhatsApp al 8800-0645, canales del Centro de Información Confidencial.