Fotos: Estos son los 10 sospechosos más buscados por el OIJ

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó la lista de las 10 personas más buscadas por su Sección de Capturas y Presentaciones, con el objetivo de obtener la colaboración de la ciudadanía para ubicarlas.
Según informó la institución, todas cuentan con órdenes de captura activas y deben descontar penas de prisión por distintos delitos.
Entre los casos figuran condenas por homicidio calificado, violación, abusos sexuales contra una persona menor de edad, transporte y posesión de drogas, venta de estupefacientes y robo agravado.
La lista está integrada por las siguientes personas:
El OIJ solicita a quienes tengan información que permita ubicar a alguno de los requeridos que la comuniquen de manera confidencial al 800-800-0645 o por medio de WhatsApp al 8800-0645, canales del Centro de Información Confidencial.