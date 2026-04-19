Fotos: Esto se decomisó en Crucitas tras arresto de 19 coligalleros

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Fuerza Pública arrestó a 19 coligalleros de nacionalidad nicaragüense, de los cuales 13 de ellos se encontraban en actividades de minería ilegal en túneles y otros sitios ubicados en Crucitas.

Los sospechosos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos, donde serán procesados por la presunta infracción al Código de Minería.

Las autoridades sorprendieron a otros seis nicaragüenses que se dirigían a los sectores de extracción minera, por lo cual quedaron a las órdenes de la Policía de Migración para ser expulsados a su país de origen.

Las herramientas especiales que portaban fueron destruidas por orden judicial.

Fotografía: Ministerio de Seguridad.

Fotografía: Ministerio de Seguridad.

Fotografía: Ministerio de Seguridad.

Asimismo, entre lo incautado por las autoridades se encontraban 30 sacos de sedimento minero que iban a ser sacados de Crucitas y 59 gramos de mercurio.

También se arrestó a un presunto distribuidor de drogas, a quien le decomisaron 34 aparentes fragmentos de aparente crack, un envoltorio con aparente pasta de cocaína y otro envoltorio con un peso de 6,9 gramos, presuntamente de esa misma sustancia.