Tras los allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Alajuela, Heredia y Puntarenas, se decomisaron gran cantidad de droga, armas, propiedades y demás artículos importantes para la investigación.

Foto: OIJ.

Entre lo decomisado se encuentra:

194 paquetes de cocaína.

14 paquetes de marihuana sellados al vacío.

4 paquetes de droga sintética.

4 armas de fuego calibre 9 mm.

1 revólver.

2 armas de grueso calibre.

1 escopeta.

Radios satelitales.

Dispositivos GPS para embarcaciones.

5 vehículos.

2 motocicletas.

2 relojes.

Celulares y otros dispositivos electrónicos.

Motores para lanchas.

Dinero efectivo en colones.

Realizaron varios operativos en el país. Foto: OIJ.

Según, Randall Zuñiga, Director del OIJ, los 3 motores decomisados están valorados en ₡25 millones cada uno, los cuales habrían sido comprados como parte de la infraestructura náutica empleada por el grupo criminal para el traslado de droga desde Colombia hasta Costa Rica.

De momento, los agentes judiciales se encuentran ejecutando las acciones policiales correspondientes.

En colaboración con Fabiana Conejo, periodista de Grupo Extra.