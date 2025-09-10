La mañana de este miércoles, las autoridades realizaron un fuerte operativo en Copán de Alajuela que permitió desarticular parte de la estructura de una narcofamilia integrada por 3 hermanos de apellido Castro.

En total, 6 personas fueron detenidas, entre ellas 2 de los hermanos, mientras que el tercero ya guardaba prisión preventiva desde hace aproximadamente 6 meses por un caso de violencia intrafamiliar.

Sospechoso detenido. Foto: MSP.

Lo decomisado en el operativo

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron droga, dinero en efectivo y armas de fuego.

Droga

0.5 dosis de marihuana.

1,8 gramos de marihuana.

97 dosis de crack en trozos grandes.

621 dosis de crack listas para distribución.



Dinero

₡714.000 en efectivo



Armas y municiones

1 arma de fuego tipo revólver calibre 38.

2 cargadores para pistola 9 mm.

1 munición calibre .40 mm.

6 municiones calibre 38.

8 municiones calibre 9 mm.

12 municiones no letales.

El operativo

La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Alajuela, efectuó este miércoles 4 allanamientos en el sector de Copán en Montecillos de Alajuela, donde desarticuló parte de una narcoestructura vinculada a la venta y distribución de crack.

Entre los hallazgos surgió uno inesperado: una iguana de gran tamaño mantenida en una jaula dentro de una de las viviendas.