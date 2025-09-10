La mañana de este miércoles, las autoridades realizaron un fuerte operativo en Copán de Alajuela que permitió desarticular parte de la estructura de una narcofamilia integrada por 3 hermanos de apellido Castro.
En total, 6 personas fueron detenidas, entre ellas 2 de los hermanos, mientras que el tercero ya guardaba prisión preventiva desde hace aproximadamente 6 meses por un caso de violencia intrafamiliar.
Lo decomisado en el operativo
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron droga, dinero en efectivo y armas de fuego.
Droga
- 0.5 dosis de marihuana.
- 1,8 gramos de marihuana.
- 97 dosis de crack en trozos grandes.
- 621 dosis de crack listas para distribución.
Dinero
Armas y municiones
- 1 arma de fuego tipo revólver calibre 38.
- 2 cargadores para pistola 9 mm.
- 1 munición calibre .40 mm.
- 6 municiones calibre 38.
- 8 municiones calibre 9 mm.
- 12 municiones no letales.
El operativo
La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Alajuela, efectuó este miércoles 4 allanamientos en el sector de Copán en Montecillos de Alajuela, donde desarticuló parte de una narcoestructura vinculada a la venta y distribución de crack.
Entre los hallazgos surgió uno inesperado: una iguana de gran tamaño mantenida en una jaula dentro de una de las viviendas.