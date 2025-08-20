El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el martes una serie de allanamientos en donde se detuvo un sujeto de apellido Araya, conocido como alias “Champion“.

Este hombre es señalado como cabecilla de una organización criminal dedicada a la legitimación de capitales, receptación de mercadería robada y préstamos bajo la modalidad de “gota a gota”.

Entre lo decomisado se encuentran 3 vehículos, los cuales en conjunto cuestan más de 81.000.000 de cólones.

Según las autoridades, al cabecilla de la organización se le atribuye un crecimiento patrimonial cercano al millón de dólares en el último año y medio, presuntamente sin justificación legal.

Valor de los vehículos según Hacienda:

36.920.000 de colones.

35.560.000 de colones.

9.160.000 de colones.

Valor total entre los 3 es de: 81.640.000 de colones.

Justamente el decomiso de estos 3 vehículos fue confirmado por el OIJ.

Sobre el operativo

Los allanamientos se realizaron en 12 puntos de Heredia, Alajuela y Puntarenas, principalmente en Santa Bárbara de Heredia, con el objetivo de decomisar bienes y ubicar mercadería robada de contenedores.

Alias Champion y su pareja fueron arrestados y, en total, suman 5 personas detenidas.

Detenidos: