Fotos: Este es el puente que reconstruirá el Gobierno en Turrubares

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Vecinos de la zona de Turrabres contarán con un nuevo puente luego de que por varios años tuvieran una estructura hecha de troncos y madera que arriesga la vida de quienes necesitan transitar la zona.

Fotografía Issac Villalta

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) comenzó las obras para la colocación de un puente modular sobre la Quebrada Grande (también llamada Marcos Pérez), ubicado en la Ruta Nacional 319 dentro del cantón de Turrubares.

El inicio de los trabajos de este lunes 5 de octubre incluyó una inspección en el sitio por parte de la presidenta de la República, Laura Fernández, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, y el alcalde de Turrubares, Martín Vargas.

La nueva obra consiste en una infraestructura de 42,5 metros de longitud con sus respectivas aproximaciones, diseñada para reemplazar la estructura de tablones que fue utilizada por la comunidad durante años.

Fotografía Issac Villalta

Además de renovar el paso, el proyecto resolverá los cortes de tránsito habituales causados por el aumento del caudal de la quebrada durante la época lluviosa. Entre los sectores directamente beneficiados se encuentran las comunidades de Marcos Pérez, Lagunas, San Francisco, San Pedro y San Luis.

Fotografía Issac Villalta

Como parte integral de los trabajos, las autoridades avanzan en la conformación de 60 kilómetros de caminos, abarcando desde el entronque con la RN 317 en San Pedro de Turrubares hasta conectar con la RN 239 en La Gloria de Puriscal. El plan de infraestructura incluye también la instalación de sistemas de drenaje y señalización vial.

Las obras representan una inversión aproximada de ₵292 millones de colones y se prevé que entren formalmente en servicio a finales de diciembre.