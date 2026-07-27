Durante el amplio despliegue de seguridad con el que llegaron Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, a los tribunales del I Circuito Judicial este lunes, Grupo Extra captó en fotografías el preciso momento en que ambos descendieron del vehículo blindado conocido como La Bestia e ingresaron al complejo judicial.

Momento en el que ingresan/ Fotografía Sergio Espinoza

Las imágenes muestran el fuerte operativo organizado por las autoridades para garantizar el traslado de quien es considerado el narcotraficante más buscado del país.

Además, se observa a ambos vistiendo uniformes color naranja, chalecos antibalas y cascos, mientras eran custodiados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fotografía Sergio Espinoza

El traslado se realizó para que participaran en la audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá su situación jurídica.

Fotografía Randall Sandoval