El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartió imágenes del lugar donde un hombre de 30 años, identificado con el apellido Rojas, fue asesinado la noche del sábado 21 de diciembre de 2024 en la Urbanización Villa Bonita, en La Alegría de Siquirres.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima se encontraba en el corredor de una vivienda cuando varios sujetos llegaron caminando y, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones.

Rojas falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Los agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres solicitan la colaboración de la ciudadanía para esclarecer este homicidio.

Si alguna persona tiene información sobre el caso o los sospechosos, puede comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.