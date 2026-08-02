Fotos: Estas figuras políticas acudieron a la misa en la Basílica

Este domingo 2 de agosto se lleva a cabo a las afueras de la Basílica de Cartago la Santa Eucaristía en Solemnidad de Nuestra Señora de Los Ángeles.

Al encuentro religioso asistieron diversas figuras políticas como la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, acompañada del Primer Caballero, Jeffrey Umaña.

Además, el vicepresidente Douglas Soto y ministros como Gerald Campos de Seguridad, fueron parte del acto religioso. Alexander Sánchez de Salud estuvo presente.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, también llegó a Cartago este domingo.

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, fue parte de los asistentes. Inclusive, el Padre Sergio arribó a la Santa Eucaristía.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí, llegó junto a los políticos asistentes.

La celebración religiosa se lleva a cabo desde las 9:00 a.m. frente a la explanada de la Basílica de Los Ángeles.