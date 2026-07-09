A casi un mes de haber contraído matrimonio, Josseline Vargas, esposa del futbolista costarricense Manfred Ugalde, volvió a emocionar a sus seguidores al compartir una nueva publicación con fotografías inéditas de su boda.

A través de sus redes sociales, la joven publicó una serie de imágenes que capturan distintos momentos de la ceremonia y la celebración, acompañadas de un mensaje dedicado al delantero del Spartak de Moscú y de la Selección de Costa Rica.

“Que lindo es vivir la vida contigo 🤍

Dios no solo respondió una oración, nos regaló un recuerdo juntos para toda la vida.

Te amo para siempre”.

Las fotografías muestran nuevos ángulos del enlace, además de instantes de complicidad entre la pareja que no habían sido compartidos anteriormente.

Vargas ha mantenido una presencia constante en las redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida junto al atacante nacional. Fue ella quien también anunció el compromiso de ambos en diciembre de 2025, luego de que Ugalde le pidiera matrimonio durante un viaje a las Maldivas.

La pareja se dio el “sí, acepto” el sábado 13 de junio de 2026, en una ceremonia privada celebrada en Costa Rica. La boda llamó la atención porque el futbolista incluso ajustó la fecha del evento para cumplir primero con sus compromisos con la Selección Nacional en los amistosos ante Colombia e Inglaterra.

Tras la ceremonia, tanto Manfred como Josseline compartieron algunos recuerdos del enlace. Sin embargo, esta nueva publicación permitió a sus seguidores conocer más postales de uno de los días más importantes en la vida de la pareja.