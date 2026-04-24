(Fotos) Encuentran machete en barbería del centro de Cartago

Tras un operativo de la policía municipal del cantón central de Cartago, encontraron y decomisaron un machete y armas punzocortantes dentro de una barbería en el centro de la provincia, cerca del mercado municipal.

Durante el operativo, las autoridades indicaron que en las inmediaciones de la parada del tren en Cartago realizan vigilancias por la problemática de la zona.

Fotografía cortesía policía municipal de Cartago

Con ayuda de la unidad K9, recientemente inaugurada por la Municipalidad, se logró el hallazgo de estas armas, así como de sustancias psicotrópicas.

Reducir la violencia del lugar es el objetivo de las autoridades cartaginesas, quienes pretenden fomentar la seguridad.

Fotografía cortesía policía municipal de Cartago

Dentro de los locales encontraron varios tipos de armas de este tipo y hechizas.

Fotografía cortesía policía municipal de Cartago