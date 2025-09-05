Un cuerpo fue localizado este viernes dentro de un lote en el sector de Mata Redonda, Sabana, lo que generó la movilización de las autoridades al lugar.

Hallazgo de un cuerpo. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), “los compañeros de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, se encuentran realizando las diligencias de la escena”, con el fin de determinar la identidad de la persona fallecida y recolectar evidencia que permita esclarecer el caso.

De forma preliminar, se informó que el cuerpo presenta múltiples heridas por arma blanca.

Testigos en el lugar señalaron que, en apariencia, el hecho podría estar relacionado con un caso de préstamos “gota a gota”.

El hallazgo se registró en avenida 18, calle 40, en Mata Redonda y la escena permanece bajo resguardo policial mientras avanzan las investigaciones.