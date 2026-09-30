Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

En el marco del fortalecimiento de las alianzas estratégicas contra el crimen organizado transnacional, la Embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, sostuvo una reunión clave con altos jerarcas del Poder Judicial costarricense.

Durante el encuentro participaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscala Subrogante y el Director Interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Compromiso contra la criminalidad

La reunión sirvió para reafirmar el compromiso mutuo entre ambas naciones en la persecución y juzgamiento de estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos graves que atentan contra la seguridad ciudadana.

Entre los puntos clave abordados se destacan: Las extradiciones, las incautaciones de droga y la evaluación del impacto que las acciones conjuntas entre agencias de EEUU y el Poder Judicial han generado en la región.

Las autoridades destacaron que la cooperación bilateral continúa siendo un pilar fundamental para desarticular grupos criminales de alto perfil y blindar las instituciones de administración de justicia.