Fotos: el mural del Saprissa por sus 91 años de historia

Durante la mañana de este jueves, el Deportivo Saprissa llevó a cabo una actividad especial para conmemorar sus 91 años de fundación.

Una de las partes más llamativas del evento fue la revelación del mural del cuadro morado, el cual se encuentra dentro del recinto deportivo y es conocido como “Pintá Morado”. Esta obra fue diseñada por Sergio Pacheco, miembro de la agrupación de aficionados del club y William Chavarría.

Asimismo, para ayudar a finalizar esta decoración, se unieron más de 40 jóvenes de comunidades aledañas junto a otros voluntarios. El tiempo duró 28 días y se abarcó desde el sábado 13 de junio hasta el martes 11 de julio y en este se resumen parte de los mejores momentos de la institución durante sus más de nueve décadas de historia, entre ellos:

La Copa de Campeones de Concacaf conseguida en el 2005 ante Pumas con el exguardameta, José Francisco Porras, con el título.

Gerald Drummond celebrando una anotación en un clásico ante Alajuelense.

El título de Concacaf conseguido en 1995 mediante el dibujo de un águila.

En la actividad se encontraba el presidente del Monstruo, Roberto Artavia; el alcalde de Tibás, José Alejandro Alvarado y representantes de Fundación Saprissa y divisiones menores.

Aliados: Deportivo Saprissa, Cultura Saprissa, Consejo de la Persona Joven de Tibás.

Facilitadores: Jaison Araya (Director de Arte de Saprissa), Dr. Pedro Bonilla (Psicólogo de Saprissa).

Niños, niñas y adolescentes participantes:

Alana Fonseca F., Alejandro David Jaen Castro, Alejandro Jaen Castro, Allisson Alcocer Villareal, André Alejandro Lobo Ubilla, Arianna Araya Rodríguez, Ashley Jimena Ramírez Camacho, Daniela Guzman Sánchez, David Campos Trejos, Elías García Parrales, Emanuel Monge García, Emiliano Arce Retana, Emily Nathalia Segura Morera, Emma Solís Pérez, Francheska Noemy Zamora González, Fulvio José Porras Mors, Gabriel Antonio Cambronero Pérez, Gabriel Núñez Cubillo, Ithzell Solano Barboza, Jairo Miranda Jarquín, Javier Campos Solís, Javier Otarola Jiménez, José Andrés Avilés Méndez, Josué Ortiz Solano, Kacy Valverde Buitrago, Krystel Muñoz Rojas, Nahima Trihaysha Chavarría Gamboa, Ney José Flores Olivas, Rishany McCloud, Santiago Arias Quintana, Saúl Gamboa Cordero, Steven Javier Lorio Jiménez, Valeria Brenes Barrante, Víctor Jesús Alvarado Salas, Wilberth de Nazaret Duarte García, Yexson Gabriel Durán González.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra