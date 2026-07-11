Fotos: Ejecutan megaoperativo policial en Alajuelita

Un amplio despliegue policial se desarrolló la noche de este viernes en distintos sectores de Alajuelita, señalados por las autoridades como antiguos puntos de venta de drogas y almacenamiento de armas.

La Fuerza Pública ejecutó operativos en carretera y allanamientos preventivos en Tejarcillos y diversos puntos de Alajuelita, donde también participan unidades especializadas y grupos élite.

La intervención inició en el sector de Tejarcillos y forma parte de una estrategia para recuperar espacios que, según las autoridades, en el pasado fueron utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Además de los controles vehiculares, otros equipos policiales se desplazaron hacia diferentes puntos del cantón para realizar intervenciones sorpresivas.

Foto: Mauricio Aguilar

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, explicó que estas acciones buscan atacar directamente los delitos contra la vida durante este segundo semestre del año.

“Se está realizando una incursión en lugares que en algún momento fueron punto de venta de drogas”, afirmó el jerarca.

En el operativo participan oficiales de la Fuerza Pública, grupos GAO y unidades aéreas, como parte de una estrategia que también pretende fortalecer la percepción de seguridad entre los habitantes de la zona.

Escrito por Allyson Rivas

Periodista Grupo Extra

Foto: Mauricio Aguilar

Foto: Mauricio Aguilar

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