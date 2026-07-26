Fotos: Diputada se compromete en playa de Nicoya 

La diputada del Frente Amplio por la provincia de Cartago, Joselyn Sáenz Núñez, sorprendió este fin de semana al anunciar su compromiso matrimonial durante una visita a Guanacaste, en el marco de las actividades por el 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

La diputada compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje acompañado de fotografías tomadas en Playa Carrillo, en Nicoya, donde aparece junto a su pareja mostrando el anillo de compromiso.

Se comprometió en Nicoya. Foto: tomada de redes sociales.

“Lo más importante de este 25 de julio. Solo con vos para siempre sí. Gracias Guanacaste por siempre regalarme momentos mágicos”, escribió la congresista.

Se comprometió en Nicoya. Foto: tomada de redes sociales.

Sáenz, quien integra la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 en representación de Cartago por el Frente Amplio, recibió decenas de mensajes de felicitación por parte de seguidores y amigos tras hacer público el anuncio.

Se comprometió en Nicoya. Foto: tomada de redes sociales.

El compromiso se dio durante la conmemoración de una de las fechas más emblemáticas para Guanacaste.