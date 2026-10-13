Fotos: Deslizamiento pone en alerta a los vecinos de Acosta

Falla geológica sería la causa de la situación

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Una falla geológica ubicada en la Ruta 209 que comunica Palmichal de Acosta con el centro de Acosta mantiene en alerta a los conductores que transitan a diario por esta vía.

Esta situación habría generado un importante deterioro en la vía y ya causó un hundimiento significativo en la zona.

Incluso, producto de esa circunstancia, al menos cuatro familias tuvieron que desalojar sus viviendas, las cuales estaban ubicadas a la orilla de la carretera.

La vía es de vital importancia debido a la cantidad de camiones que transitan por el sitio para la comercialización del café en la zona.