Fotos: Deslizamiento pone en alerta a los vecinos de Acosta

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Una falla geológica ubicada en la Ruta 209 que comunica Palmichal de Acosta con el centro de Acosta mantiene en alerta a los conductores que transitan a diario por esta vía.
Esta situación habría generado un importante deterioro en la vía y ya causó un hundimiento significativo en la zona.
Incluso, producto de esa circunstancia, al menos cuatro familias tuvieron que desalojar sus viviendas, las cuales estaban ubicadas a la orilla de la carretera.
La vía es de vital importancia debido a la cantidad de camiones que transitan por el sitio para la comercialización del café en la zona.