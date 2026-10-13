Fotos: Deslizamiento pone en alerta a los vecinos de Acosta

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una falla geológica ubicada en la Ruta 209 que comunica Palmichal de Acosta con el centro de Acosta mantiene en alerta a los conductores que transitan a diario por esta vía.

Esta situación habría generado un importante deterioro en la vía y ya causó un hundimiento significativo en la zona.