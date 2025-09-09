En Golfito, Zona Sur, la Policía de Fronteras decomisó un cargamento de 1.006 botellas de licor, ocultas en un vehículo tipo carga liviana de formas que, según las autoridades, recuerdan a las técnicas usadas por organizaciones narcotraficantes.

Botellas de licor decomisadas. Foto: MSP. Botellas de licor decomisadas. Foto: MSP.

El hallazgo se registró el domingo en el puesto policial de Kilómetro 35, durante la inspección de un vehículo procedente de la frontera con Panamá, conducido por un costarricense de apellido Cerdas.

Los oficiales encontraron los licores ocultos en guardabarros, debajo y detrás de los asientos traseros, en la llanta de repuesto y dentro de sacos de aserrín.

Una de las modalidades más riesgosas consistía en colocar botellas en el compartimento del motor, exponiéndolas a altas temperaturas que podrían haberlas hecho explotar.

El cargamento fue puesto a disposición de la Policía de Control Fiscal, ya que el conductor no contaba con documentación que acreditara el pago de los tributos correspondientes.