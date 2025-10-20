El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realiza este lunes una serie de allanamientos simultáneos en diferentes partes del país con el objetivo de detener a varios integrantes de una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas, violación y tráfico internacional de personas.
Según las autoridades, el grupo estaría liderado por 2 hombres de origen oriental y habría operado principalmente en las provincias de Heredia y Guanacaste, aunque mantenía actividades en otras zonas del país.
El caso
Las investigaciones comenzaron en diciembre del año anterior, luego de que el OIJ de Heredia recibiera una denuncia por persona no localizada, correspondiente a una menor de edad. Las diligencias posteriores revelaron la existencia de una red de explotación sexual que utilizaba redes sociales para reclutar a sus víctimas, en su mayoría menores.
De acuerdo con el informe judicial, 3 adolescentes habrían participado en el reclutamiento de las víctimas, invitándolas a supuestas fiestas en una propiedad en Heredia y posteriormente a otro evento en Guanacaste con “amigos orientales”.
En estos lugares, las jóvenes eran coaccionadas para mantener relaciones o grabar contenido sexual, el cual presuntamente era comercializado en plataformas digitales.
El OIJ también confirmó que hubo casos de abuso sexual y que el grupo criminal planeaba expandir sus operaciones a otras regiones del país.
Como parte del operativo, se desarrollan 19 allanamientos en Heredia, Playas del Coco, Filadelfia, San José, Cartago y San Ramón, con la intención de detener al menos a 21 personas: 15 hombres y 6 mujeres.
Entre los sospechosos hay individuos que habrían pagado por encuentros con menores o adquirido material de carácter explícito.
Hasta el momento, se han identificado 10 víctimas, de las cuales 8 son menores de edad. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas y hacen un llamado a posibles víctimas o testigos para que se presenten ante las oficinas del OIJ o del Ministerio Público y presenten la respectiva denuncia.
Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público mientras continúa la investigación.