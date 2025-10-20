El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realiza este lunes una serie de allanamientos simultáneos en diferentes partes del país con el objetivo de detener a varios integrantes de una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas, violación y tráfico internacional de personas.

Según las autoridades, el grupo estaría liderado por 2 hombres de origen oriental y habría operado principalmente en las provincias de Heredia y Guanacaste, aunque mantenía actividades en otras zonas del país.

Allanamiento por caso de trata de menores. Foto: Wilbert Hernández.

El caso

Las investigaciones comenzaron en diciembre del año anterior, luego de que el OIJ de Heredia recibiera una denuncia por persona no localizada, correspondiente a una menor de edad. Las diligencias posteriores revelaron la existencia de una red de explotación sexual que utilizaba redes sociales para reclutar a sus víctimas, en su mayoría menores.

De acuerdo con el informe judicial, 3 adolescentes habrían participado en el reclutamiento de las víctimas, invitándolas a supuestas fiestas en una propiedad en Heredia y posteriormente a otro evento en Guanacaste con “amigos orientales”.

En estos lugares, las jóvenes eran coaccionadas para mantener relaciones o grabar contenido sexual, el cual presuntamente era comercializado en plataformas digitales.

El OIJ también confirmó que hubo casos de abuso sexual y que el grupo criminal planeaba expandir sus operaciones a otras regiones del país.

Como parte del operativo, se desarrollan 19 allanamientos en Heredia, Playas del Coco, Filadelfia, San José, Cartago y San Ramón, con la intención de detener al menos a 21 personas: 15 hombres y 6 mujeres.

Entre los sospechosos hay individuos que habrían pagado por encuentros con menores o adquirido material de carácter explícito.

Hasta el momento, se han identificado 10 víctimas, de las cuales 8 son menores de edad. Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas y hacen un llamado a posibles víctimas o testigos para que se presenten ante las oficinas del OIJ o del Ministerio Público y presenten la respectiva denuncia.

Los detenidos serán puestos a la orden del Ministerio Público mientras continúa la investigación.