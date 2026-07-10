Un derrumbe de gran tamaño mantiene cerrados al menos 10 kilómetros de la Ruta 32 en el sentido San José – Limón.

El tramo del derrumbe es entre Siquirres y Batán, muy cerca de Río Hondo.

En el sitio se pueden observar a algunos trabajadores, quienes mantienen la vía cerrada y arreglos en la zona para habilitar el paso lo antes posible.