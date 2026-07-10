Un derrumbe de gran tamaño mantiene cerrados al menos 10 kilómetros de la Ruta 32 en el sentido San José – Limón.
El tramo del derrumbe es entre Siquirres y Batán, muy cerca de Río Hondo.
En el sitio se pueden observar a algunos trabajadores, quienes mantienen la vía cerrada y arreglos en la zona para habilitar el paso lo antes posible.
Se recomienda a los conductores tener precaución ya que por varios kilómetros, esta carretera se mantiene con un solo carril para Limón.
El derrumbe se dio hace aproximadamente una semana en el kilómetro 107 de la carretera.