En una operación conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron una lancha rápida cargada con más de una tonelada de marihuana, a unas 170 millas náuticas de Puerto Golfito, en la zona sur del país.

Droga decomisada. Foto: MSP.

La alerta fue emitida por las autoridades estadounidenses a través del convenio de patrullaje conjunto, lo que permitió que el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y la patrullera Juan Rafael Mora ubicaran y detuvieran la embarcación en altamar.

En la lancha viajaban 3 ciudadanos nicaragüenses, identificados con los apellidos Tylor (29 años), Lincoln (28 años) y Bolaños (36 años), quienes fueron arrestados en el operativo.

El vehículo, sin nombre ni matrícula visible y con 2 motores fuera de borda, transportaba además 10 estañones de combustible.

Decomiso. Foto: MSP.

Tras su captura, fue trasladado hasta el muelle de Golfito, donde la Policía de Control de Drogas (PCD) realizó la inspección junto con la Fiscalía.

Durante la revisión, las autoridades decomisaron 1.249 paquetes con marihuana, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Los 3 detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.