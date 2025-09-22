Diputados de la bancada oficialista y otras bancadas como Nueva República, celebraron mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Los diputados obtuvieron 34 votos a favor y 21 en contra, por lo que el presidente mantendrá su fuero.

Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Ya que los diputados no aprobaron el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por el Caso BCIE, la acusación en contra del mandatario será congelada hasta que pierda el fuero, es decir, cuando termine su mandato.

Según explicó el abogado Esteban Valverde, la Asamblea Legislativa debe comunicar a la Corte Suprema de Justicia que no hay lugar para formación de causa. Por lo que el expediente penal será devuelto a la Fiscalía General y la causa quedará suspendida momentáneamente.