Fotos: Conozca la planta Hidroeléctrica que visitó Laura Fernández en Sarapiquí

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Con una inversión cercana a los 64 millones de dólares, La Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca R.L.) inauguró las obras de modernización en la Central Doña Julia y la ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí, en Horquetas de Sarapiquí, alcanzando una potencia total de 44 megavatios (MW).

El proyecto fortalece la capacidad de generación propia y la continuidad del servicio eléctrico para más de 30.000 familias.

La presidenta Laura Fernández visitó el lugar la tarde de este viernes y dirigió unas palabras para los cooperativistas.

Foto: Isaac Villalta.

“Soy aliada de las cooperativas de Costa Rica, ¿cómo alguien se atreve a no creer en el movimiento cooperativista?”, dijo la presidenta, quien a su vez reconoció el trabajo elaborado que le dará energía a miles de familias.

El complejo hidroeléctrico alcanzó una potencia conjunta de 44 MW, gracias a la repotenciación integral de la Central Hidroeléctrica Doña Julia, planta adquirida por la cooperativa en 2021 y sumada operativamente al complejo Cubujuquí.

Los trabajos ejecutados incluyeron la renovación completa de la casa de máquinas de Doña Julia, donde se sustituyeron turbinas, generadores, transformadores de potencia y sistemas de control electromecánico, incrementando la capacidad operativa de esa planta de 17,5 MW a 22,2 MW.

Foto: Isaac Villalta.

Mayor reserva hídrica para horas de alta demanda

Uno de los pilares de la obra fue la expansión estratégica del embalse de Doña Julia. La capacidad de almacenamiento de la presa pasó de aproximadamente 150.000 a más de 520.000 metros cúbicos de agua.

Esta mayor capacidad de reserva permite acumular agua en horas de bajo consumo para turbinarla estratégicamente en los picos de mayor demanda eléctrica de la región, garantizando estabilidad en el suministro y reduciendo la dependencia de compras externas de energía en períodos de alto costo.