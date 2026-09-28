Fotos: Comité Ejecutivo define futuro del “Bocha” en la Sele

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) llegaron al Proyecto Goal para definir el futuro de Fernando “Bocha” Batista.

Tras las derrotas ante Curazao y Haití por Liga de Naciones, la permanencia del estratega argentino está en duda.

Figuras como Jafet Soto Molina, Joseph Joseph, Leonardo Vargas y el director de selecciones, Ronald González, hicieron ingreso para la sesión extraordinaria que dio inicio cerca de las 11 a.m.

Se espera que en las próximas horas se concrete la posible salida de Batista y la potencial elección de un nuevo seleccionador.