Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Las intensas precipitaciones que golpearon la zona de Guápiles mantuvieron en alerta máxima al personal del Hospital de Guápiles, donde se tuvo que implementar un operativo de emergencia para amurallar el perímetro y proteger la infraestructura hospitalaria de nuevas inundaciones.

Desde la noche del viernes y durante toda la jornada del sábado, decenas de trabajadores desplegaron labores para colocar cientos de sacos cargados con arena a lo largo de los siete accesos principales del centro médico. La medida busca contener el embate de las fuertes corrientes de agua que anegaron las vías públicas del cantón de Pococí.

La respuesta de contención se dio luego de que la tarde-noche del viernes el hospital sufriera el colapso de varios de sus servicios. Videos y fotografías captadas por personal de seguridad y usuarios expusieron el momento en que las corrientes de agua ingresaron con fuerza al edificio, inundando desde el área administrativa hasta el departamento de Emergencias.

En diversos sectores del centro médico, el agua alcanzó niveles de hasta 40 centímetros de altura, afectando el tránsito interno de funcionarios y la atención de pacientes.

Ante el riesgo de que las condiciones climáticas adversas se repitan en las próximas horas, las autoridades administrativas del centro asistencial dispusieron la ejecución urgente de obras de mitigación y el refuerzo perimetral con los muros de contención temporales para evitar nuevos anegamientos.

Con información de corresponsal de la zona.