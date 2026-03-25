El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) suspendió los servicios de tren en la ruta Cartago-San José y las calles colapsaron.
Ante la falta del servicio público utilizado por miles de personas, las calles de Cartago se cargaron de vehículos, ocasionando presas kilométricas.
Los servicios quedaron suspendidos desde este miércoles 25 de marzo hasta el 10 de abril por diferentes obras en la ruta.
Las personas tuvieron que buscar métodos de transporte diferentes para poder llegar hasta sus destinos, lo cual se evidencia con la carga vehicular en la zona.