El diseño nacional también se hizo presente en la sesión solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.

La diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), apostó por un traje elaborado en Costa Rica, con un significado que iba más allá de lo estético.

La vestimenta de Dobles este 1 de mayo – Jorge Castillo

“Esto es un regalo de una amiga especial que me lo mandó justamente para que lo usara este día. Es símbolo como muestra de nuestro amor y cariño por Costa Rica y la naturaleza”, explicó.

Su elección responde también a una línea personal que ha mantenido en este tipo de actos.

Foto: Jorge Castillo

“Yo procuro hasta donde puedo para los actos más importantes utilizar diseño nacional porque creo en el diseño nacional”, agregó.

Foto: Jorge Castillo

En medio de un evento donde predominan los estilos formales, su atuendo puso el foco en el talento local y en el valor de la industria creativa del país.

Foto: Jorge Castillo