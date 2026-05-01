El diseño nacional también se hizo presente en la sesión solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.
La diputada Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), apostó por un traje elaborado en Costa Rica, con un significado que iba más allá de lo estético.
“Esto es un regalo de una amiga especial que me lo mandó justamente para que lo usara este día. Es símbolo como muestra de nuestro amor y cariño por Costa Rica y la naturaleza”, explicó.
Su elección responde también a una línea personal que ha mantenido en este tipo de actos.
“Yo procuro hasta donde puedo para los actos más importantes utilizar diseño nacional porque creo en el diseño nacional”, agregó.
En medio de un evento donde predominan los estilos formales, su atuendo puso el foco en el talento local y en el valor de la industria creativa del país.
“Nosotros no solamente tenemos talento maravilloso, sino que el diseño nacional crea trabajo aquí en Costa Rica. Esto es hecho aquí con manos costarricenses”, señaló.