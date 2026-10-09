Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La Municipalidad de La Unión mantiene el cierre temporal del puente de Barrio La Cruz, en el distrito de San Rafael, mientras realiza las valoraciones técnicas para determinar las condiciones actuales de la estructura.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

De acuerdo con el gobierno local, el personal de Ingeniería Vial efectuará las inspecciones correspondientes durante estos días para establecer si se requieren trabajos u otras medidas antes de habilitar nuevamente el paso.

El alcalde de La Unión, Cristian Torres Garita, indicó que la medida busca prevenir riesgos y proteger la integridad de las personas que transitan por el sector.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

“Sabemos que este cierre puede generar inconvenientes para los vecinos y las personas que transitan habitualmente por este sector de San Rafael. Sin embargo, nuestra prioridad es la seguridad de la ciudadanía”, manifestó Torres.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

Mientras se desarrollan las evaluaciones, las autoridades municipales solicitan a conductores y vecinos utilizar rutas alternas, respetar la señalización y evitar el tránsito por el puente mientras continúe cerrado.

La Municipalidad indicó que informará a la población sobre los resultados de las inspecciones y las medidas que se tomarán, así como las condiciones para una eventual reapertura.

Foto: cortesía Municipalidad de La Unión.

Por el momento, no se ha informado cuándo podría habilitarse nuevamente el paso.