Un ciclista perdió la vida este martes tras ser atropellado por un camión cabezal en una transitada carretera nacional. El impacto fue tan fuerte que la víctima falleció en el sitio, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El accidente fue atendido por oficiales de la Policía de Tránsito, quienes identificaron al conductor del vehículo pesado como González. El chofer se sometió a la prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso ocurrió en El Roble de La Virgen, sobre ruta 4. Ruta ampliamente utilizada por vehículos de carga pesada, lo que aumenta el riesgo para ciclistas y motociclistas que la transitan a diario.

Foto: Alfie Gatgens

“Esta es una vía donde conviven bicicletas y camiones de gran tamaño, lo que genera un riesgo constante. Lamentablemente, los accidentes con ciclistas son frecuentes en este punto”, señaló un oficial en el lugar.

Foto: Alfie Gatgens

Durante varias horas, las autoridades mantuvieron regulación del tránsito en una sola vía, mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.